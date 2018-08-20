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| | Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ

Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ

Сегодня, 13:42

Команда опытных ученых из США разработали первую в мире компактную биоразлагаемую батарею, которая способна быстро и эффективно проводить тесты на ВИЧ. Об этом предают западные СМИ.

Специалисты из Университета Бингемтон в Нью-Йорке смогла создать новую микро-батарею, которая способна определять вирус ВИЧ у людей даже в самых бедных странах. Сообщается, что батарея работает от солнечного света и состоит из «экзоэлектрогенов» - бактерий, которые могут переносить электроны за пределы своих клеток. Чтобы активировать батарею, нужно добавить слюну, которая пробуждает бактерии и проводит тест на ВИЧ.

Конструкции легкие, недорогие и гибкие, и могут использоваться один раз, говорят ученые. Срок хранения батареи составляет четыре месяца. Исследователи заявили, что технология может обеспечить медицинское обследование людей в более бедных странах.


Светлана Славянская
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