Ежедневное употребление молока сократит риск развития диабета и ожирения

К такому выводу после проведения масштабных исследований пришла группа канадских ученых. При этом для повышения эффективности свойств молока они советуют употреблять его на завтрак в качестве самостоятельного блюда или как дополнение к мюсли.

Согласно подсчетам, для достижения необходимого результата достаточно принимать 250 миллилитров этого полезного напитка. Указанного количества хватит для предотвращения развития диабета второго типа, поскольку оно понизит уровень сахара в крови до установленной нормы.

Эффект препятствия ожирению наблюдается благодаря белку в составе напитка, который освобождает гормоны, замедляющие процесс пищеварения, а также избавляющие от чувства голода на продолжительное время.

В рамках эксперимента специалисты разделили 32 волонтера по группам: первым давали молоко с высоким содержанием белка, вторым – молоко с нормальным количеством этого вещества, а третьим – воду, похожую на него. После приема напитков участникам измеряли уровень глюкозы. В итоге они пришли к выводу, что молоко снижает уровень сахара в крови лучше, чем питьевая вода, при этом, чем больше в нем белка, тем сильнее он уменьшает количество сахара.

Сделанное открытие представляют особую важность для ученых, так как диабет второго тип и ожирение считаются ведущими проблемами в области здравоохранения, с которыми медики пытаются бороться на протяжении долгого времени.

Пойда Анна