Эксперты рассказали всю правду о «солнечной диете»

Учёные выяснили, как смена сезонов года влияет на фигуру человека и рассказали, можно ли бороться с лишним весом нетрадиционными методами.

Специалисты говорят, что зимой люди чаще набирают избыточную массу, а летом легче сбрасывают ненужный жир. Этому способствует так называемая «солнечная диета». Эксперты называют ее достаточно эффективным способом похудения. Вся правда в том, что лучи солнечного света расщепляют подкожный жир. Летом в организме человека вырабатывается больше лептина – гормона, отвечающего за энергетический обмен. Чем его больше, тем быстрее происходит обмен веществ. «Солнечная диета» действительно поможет сбросить несколько килограммов лишнего веса, но при этом следует придерживаться некоторых правил.

Нужно четко следить за количеством потребляемых калорий. Если человек получает с пищей намного больше энергии, чем тратит, то «солнечная диета» не поможет. Сбросить вес можно путем ограничения потребления продуктов или работая в спортивном зале.

В ответ на заявления диетологов ученые настаивают, правильного питания не существует. Эксперты напоминают, не стоит забывать о наследственности, которая играет огромную роль. Существуют генетически предрасположенные к полноте люди. Таким придется прикладывать больше усилий, чтобы получить идеальную фигуру, но это не значит, что им объявлен приговор. При должном желании и усилиях, они тоже станут обладателями рельефного пресса, но только для этого требуется много работать над собой.

Диета в том числе зависит от региона проживания. Северяне чаще вводят в рацион обильную жирами пищу и не поправляются. Если посадить на такую диету жителей теплых стран, они сразу начнут набирать лишние килограммы.

Домбровский Сергей