Учёные раскрыли секреты максимально эффективного и полезного сна

Дабы проснутся хорошо отдохнувшим, перед сном необходимо выделить час на подготовку к отдыху.

Медики Майкл Бреус и Опра Уинфри разработали специальную методику идеального сна. Они назвали правила, способствующие отличному ночному отдыху. На первой стадии ученые рекомендуют выбросить из головы все незавершенные дела. В противном случае человек рискует постоянно вспоминать о проблемах, а это не способствует хорошему отдыху. Следующие 20 минут специалисты рекомендуют провести в ванной: принять душ, смыть макияж, почистить зубы. На последней стадии нужно помедитировать. Верующие могут помолиться. Обращение к высшим силам успокаивает нервную систему и способствует хорошему засыпанию.

Перед ночным отдыхом запрещается смотреть интересные фильмы или читать захватывающие книги. Если пренебречь этим правилом, то произойдёт перевозбуждение нервной системы и человек не сможет отдохнуть. На ночь не рекомендуется употреблять бодрящие напитки: кофе или чай. Запрещается ругаться или проводить важные беседы перед сном. Используя эти простые правила можно добиться идеального отдыха.

Сном называют измененное состояние сознания, которое характеризуется пониженной реакцией на окружающий мир и специфической мозговой деятельностью. Ученые до сих пор не пришли к единой точке зрения о ночном отдыхе. Людям требуется разное время на сон. Одним достаточно отдохнуть ночью пять-шесть часов. Другие чувствуют себя разбитыми при продолжительности сна менее восьми-девяти часов. По словам ученых, в этом плане для каждого человека требуется выработать особенный подход.

Домбровский Сергей