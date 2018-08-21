Российские ученые первые в мире спрогнозировали свойства ядерных батареек

На протяжении более 50 лет инженеры со всего мира пытаются решить проблему разработки элементов питания ядерных батареек с высоким КПД. При получении положительных результатов появятся аккумуляторы с огромным сроком эксплуатации.

Действие элементов питания ядерных батареек с высоким КПД базируется на превращении бета-излучения радиоактивного изотопа никеля в электрическую энергию благодаря проводнику. Российские ученые первые в мире спрогнозировали свойства этих устройств и приблизились к достижению поставленной цели. Данные аккумуляторы можно использовать в развитии космической отрасли, медицине и прочих сферах деятельности. В прошлом инженеры не могли точно прогнозировать свойства ядерных батареек. Российским ученым удалось предсказать их поведение на 30%. Это в разы больше предыдущих показателей.

В своей работе специалисты использовали имитацию бета-излучения электронным пучком. В итоге появился более эффективный метод прогнозирования свойств ядерных батареек. Ученые подтвердили правильность результатов исследования с помощью радиоактивного источника и вычислений.

Домбровский Сергей