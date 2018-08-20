Ученые открыли самый прочный сплав в мире

Эта разработка принадлежит группе ученых из Сандийских национальных лабораторий. Они добились рекордной износостойкости материала за счет соединения двух самых редких металлов – золота и платины.

После проведения исследований специалисты убедились в уникальной прочности полученного сплава. Если из этого материала выполнит автомобильные шины, то они позволят не менее 500 раз объехать экватор Земли, длина которого достигает 40 075 километров.

Они также подвергли сплав изучению на атомном уровне, в ходе которого обнаружили у него способность формировать на своей поверхности черную пленку. Эта пленка представляет собой алмазоподобный углерод, считающийся невероятно действенным из всех существующих искусственных промышленных лубрикантов. Эта способность делает открытие ученых еще более ценным.

Специалисты намерены в будущем начать использовать уникальный материал при создании различных гаджетов, поскольку он способен сделать их прочнее и как следствие существенно продлить срок эксплуатации.

Пойда Анна