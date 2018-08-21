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| | Медики: Чай в пакетиках вреден для здоровья

Медики: Чай в пакетиках вреден для здоровья

Сегодня, 07:40

Специалисты объяснили, почему они не рекомендуют пить популярный горячий напиток в пакетированном виде.

 

Медики призывают отказаться от чая в пакетиках, который очень вреден для здоровья. Эксперты поясняют, что для изготовления упаковок для таких чаев применяют вредные вещества. Кроме того, сама продукция может содержать красители и ароматизаторы, негативно отражающиеся на состоянии здоровья человека. Пакетики пропитываются синтетическими смолами, предварительно растворенными в спирте или ацетоне. Благодаря такой технике бумага более устойчива к температурам. Пакетики специально делают непрозрачными – зачастую внутри оказывается не листовой чай, а чайная пыль. Усилители вкуса также добавляются в пакетики.

Добавление красителей в сухой состав – еще одна причина отказаться от пакетированного чая. А ароматизаторы и токсичные вещества, присущие в смеси, могут негативно повлиять на печень.

Кроме того, врачи предупреждают, что чай в пакетиках повышает риск развития рака и бесплодия. Данный продукт, в отличие от листового чая, не отличается свежестью, подчеркивают эксперты.


Мирослава Донцова
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