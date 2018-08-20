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| | Акулы массово атакуют дельфинов во время активности Нибиру

Акулы массово атакуют дельфинов во время активности Нибиру

Сегодня, 10:23

Незримое пагубное влияние планеты вызвало повышенную активность хищных рыб по всему миру.

Фермеры устричного хозяйства в Смоки-бей на побережье Австралии сняли 15 августа кровавое видео. Белая акула величиной около трёх метров нападает на дельфина и плывёт с его телом в пасти. Несколько секунд спустя её атакует акула побольше и пытается отобрать добычу. Во время схватки судно очевидцев было всего нескольких метрах от кровавой схватки. Наконец более крупный хищник вырвал дельфина из зубов противника. Победительница тут же съела свой трофей. По мнению экспертов, массовая атака акул на людей, дельфинов и других жителей моря – результат активности Нибиру. Влияние планеты делает акул более свирепыми и кровожадными.

В другой части света, Америке, власти острова Кейп-Код, штат Массачусетс из-за участившихся нападений акул закрыли пляж. Один из пострадавших Уильям Литтон из Скарсдейла был атакован целой стаей хищников. 61-летнему мужчине удалось спастись прямо из пасти рыбы, отделавшись глубокими ранами от акульих зубов. Для оказания помощи после повреждений торса и ног его доставили в больницу Бостона. Закрытие пляжей негативно скажется на экономике острова из-за оттока туристов.

За несколько дней до нападения на человека, очевидцы наблюдали в том же самом месте, как акула съела тюленя.


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