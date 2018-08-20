Игровое лечение: Ученые создали видеоигру для борьбы с алкоголизмом

Человек с алкогольной зависимостью сможет избавиться от пагубной привычки в игре, зарабатывая очки за отказ от выпивки.

Создали уникальную видеоигру, предназначенную для борьбы с алкоголизмом, ученые из Южной Кореи. Игровое лечение подразумевает набор баллов при отказе от спиртных напитков. От количества очков зависит прохождение игры. До финала игрок дойдет быстрее, если у него будет достаточно баллов. Новые уровни откроются в том случае, если человек воздержится от выпивки.

Первый уровень помогает игроку забыть о пагубной привычке и избавиться от тягостных мыслей с помощью расслабляющей музыки и спокойных тонов. Второй уровень – игра в баре, во время которой игрок отказывается от алкоголя и зарабатывает на отказе очки. Закрепляется игровое лечение на третьем этапе.

Ученые уже протестировали свою разработку. Отмечается, что желание выпить у всех подопытных ослабло. Специалисты уверены, что их подобные видеоигры помогут избавиться и от других пагубных привычек и фобий.

Мирослава Донцова