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| | Игровое лечение: Ученые создали видеоигру для борьбы с алкоголизмом

Игровое лечение: Ученые создали видеоигру для борьбы с алкоголизмом

Сегодня, 22:40

Человек с алкогольной зависимостью сможет избавиться от пагубной привычки в игре, зарабатывая очки за отказ от выпивки.

 

Создали уникальную видеоигру, предназначенную для борьбы с алкоголизмом, ученые из Южной Кореи. Игровое лечение подразумевает набор баллов при отказе от спиртных напитков. От количества очков зависит прохождение игры. До финала игрок дойдет быстрее, если у него будет достаточно баллов. Новые уровни откроются в том случае, если человек воздержится от выпивки.

Первый уровень помогает игроку забыть о пагубной привычке и избавиться от тягостных мыслей с помощью расслабляющей музыки и спокойных тонов. Второй уровень – игра в баре, во время которой игрок отказывается от алкоголя и зарабатывает на отказе очки. Закрепляется игровое лечение на третьем этапе.

Ученые уже протестировали свою разработку. Отмечается, что желание выпить у всех подопытных ослабло. Специалисты уверены, что их подобные видеоигры помогут избавиться и от других пагубных привычек и фобий.


Мирослава Донцова
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