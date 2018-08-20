Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей

Необратимая слепота у людей может возникать не только из-за повышенного давления в глазных яблоках, утверждают ученые. Последние исследования показали, что глаукома может возникнуть из-за других причин.

Американские ученые из штата Массачусетс выяснили новую причину глаукомы, которая не может не шокировать. Как оказалось, полная слепота у людей может возникать на фоне аутоиммунных заболеваний, которые и провоцируют опасную болезнь глаз. Автор исследования Дун Фэн Чэнь обнаружил у пациентов с глаукомой повышенное количество Т-лимфоцитов, которые указывают на аутоиммунную причину.

Из-за повреждений в сетчатке клетки Т-лимфоцитов могут проникнуть в оболочку глаза и постепенно нарушать защитных барьер. В результате человек чувствует боль в глазах, помутнения, потерю зрения, которая может завершиться полной слепотой.

Светлана Славянская