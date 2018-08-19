Правильного питания не существует: Ученые развенчали миф об идеальной диете

В желании стать стройными и подтянутыми люди лопатят разные блоги с рецептами диет, трясут аккаунты фитоняшек, чтобы почерпнуть что-то полезное и давятся брокколи пополам со слезами. И напрасно – дело вовсе не в питании.

Израильские ученые развенчали миф об идеальной диете – ее не существует! Как и не существует правильного питания. все зависит не от самих продуктов, а от того, как на них реагирует конкретный организм. Кому-то колоссальный вред наносит мороженое, а кто-то худеет, поедая гамбургеры. Ученые доказали, что организм некоторых людей может отреагировать скачком уровня сахара на вполне безобидные продукты. Суши, к примеру, повышают уровень сахара не меньше, чем мороженое, в арбузе глюкозы больше, чем в шоколаде. Одна из участниц исследования призналась, что никак не могла сбросить вес, хоть перепробовала почти все диеты. Оказалось, что вброс сахара в ее организм обеспечивали помидоры, которые девушка по незнанию ела в неограниченных количествах.

Все зависит от микробиома человека. У каждого он индивидуален и состоит примерно из 100 триллионов микробов. Также усвояемость глюкозы зависит от образа жизни. У человека, работающего физически, клетки более восприимчивы к глюкозе, поэтому уровень сахара в крови у них меньше, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ожирение может вызывать реакция на стресс. Там уже все равно, что человек ест, организм выделяет адреналин и кортизол. Те, в свою очередь, стимулируют повышение уровня сахара.

Понять, что в организме повышенное содержание сахара можно даже без анализов. Об этом сигнализируют частые голодные позывы, постоянная жажда и сухость во рту, частые походы в туалет по ночам и медленное заживление ран. Ученые советуют выбирать те продукты, которые не вызывают скачков сахара и уменьшить порции. Категорически запрещено употреблять искусственные подсластители – на них лежит вина за 50% случаев диабета. И обезжиренные йогурты лучше заменять сырами и сметаной нормальной жирности. Масло и яйца также рекомендуются. Однако лучше всего – проконсультироваться с диетологом.

Дарья Светозарова