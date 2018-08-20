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| | Ученые нашли способ удержания стабильного веса после похудения

Ученые нашли способ удержания стабильного веса после похудения

Сегодня, 05:20

Это одна из главных проблем, которая сводит на нет все предыдущие усилия. Согласно статистике, 50% похудевших людей набирают вес спустя год, тогда как большинство возвращается к старым параметрам через три года.

После проведения эксперимента, американские ученые нашли способ стабилизировать и «заморозить» вес на определенной отметке. Методика немного отличается от привычных постулатов о необходимости принимать в пищу исключительно полезные и обезжиренные продукты.

В рамках исследования 75 волонтеров разных возрастов разделили на три группы. Участники первой должны были пренебрегать старыми привычками, второй – сформировать новые, тогда как третья группа считалась контрольной, поэтому в ней ничего меняли. При этом, волонтерам из первых двух групп не ставили никаких условий, полностью полагаясь на их решение по изменению привычек.

По прошествию 12 недель участники первой и второй групп сбросили в среднем около 3,1 килограмм, а через 12 месяцев избавились еще от 2,1 кг.


Пойда Анна
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