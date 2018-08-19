Эксперты: Тайное правительство мешает землянам доминировать во Вселенной

Конспирологи уверены, что на Земле существует тайное правительство, которое контролирует развитие человечество. Они отмечают, что такие люди мешают землянам освоить «свободную» энергию.

Эксперты из организации Nibiru Secrets полагают, что Земля сейчас находится только на этапе развития, за которым пристально наблюдают инопланетяне. Именно они контролируют избранное ими правительство для того, чтобы люди продолжали разрабатывать технологии, но не переходили через черту дозволенного.

Специалисты считают, что для доминирования во Вселенной необходимо получить «свободную» энергию, которая людям пока не доступна. Овладеть ею человечество сможет только тогда, когда появится надёжный предводитель, который в первую очередь будет заботиться об общем благе. Но случиться такое может примерно через 100 лет.

На данный момент инопланетяне отбирают людей, которые отличаются от других, и отвозят к себе на планету. Где решают, способен ли человек вернуться на Землю и заняться её развитием. Вернувшиеся на родную планету люди имеют четкий план того, как следует действовать. Именно это тайное правительство вершит судьбу человечества.

Конспирологи уверены и в том, что любые попытки раскрыть тайну приводят к смерти, а человек навсегда исчезает из памяти друзей и родных. Но иногда части информации удаётся просочиться, с чем пришельцы старательно борются.

Соломон Эспи