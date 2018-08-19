Таинственный черный артефакт был обнаружен еще 19 июля в Александрии. Однако лишь теперь эксперты смогли установить, кто в нем погребен.

Саркофаг залегал в земле на глубине пяти метров. Только чудом его не тронули расхитители гробниц и мародеры. Обнаружили его во время строительных работ. Старинный гроб был запечатан и по возрасту ему около двух тысяч лет, однако вода просочилась внутрь и повредила мумии, заключенные в черный саркофаг. Предположительно, погребение датируется IV-III веком до нашей эры.

После детальных экспертиз ученые раскрыли тайну погребения загадочного черного саркофага. В нем нашли последнее пристанище двое мужчин и одна женщина. Первому мужчине приблизительно 35-39 лет, его рост при жизни мог быть от 1,6 до 1,66 метра. второму примерно 40-44 года. Он был крупнее своего соседа и выше. Ученые полагают, что его рост при жизни достигал 1,85 метра. Третья мумия, женская, в высоту достигала 1,64 метра. По данным экспертов, на момент смерти ей могло быть от 20 до 25 лет.

Руководитель исследовательской группы Зейнаб Хашиш сообщил, что установить пол и возраст погребенных в саркофаге удалось с помощью замеров черепа, таза костей и других антропологических исследований. Ученые заявили, что хоронили найденные останки в два этапа. На эту мысль их натолкнуло расположение мумий в саркофаге. Кроме того, у одного из мужчин нашли отверстие в черепной коробке – по видимому, результат трепанации черепа, одной из древнейших операций, редко встречающихся в Египте. Следующий этап работы с саркофагом и телами – это анализ ДНК мумий.

Дарья Светозарова