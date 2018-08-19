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| | Уфолог опубликовал снимки, где НЛО шпионят за оленями в США

Уфолог опубликовал снимки, где НЛО шпионят за оленями в США

Сегодня, 18:36

Скотт Уоринг уже давно изучает различные инопланетные явления. В своих материалах ученый в очередной раз решил доказать существование внеземной жизни. Он обнародовал фото с загадочными объектами, пристально наблюдающими за животными.

 

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал снимки, где НЛО шпионят за мирно пасущимися оленями. Интересное явление случилось в США в штате Миссисипи.

Фото было сделано на камеру с инфракрасным светом, позволяющую освещать объект в радиусе от 20 до 40 метров. Специалист утверждает, что инфракрасные лучи светодиодов могут фиксировать потусторонние явления, в том числе и НЛО. Уоринг уверен, что внеземной разум просто следил за оленями, собирая нужные данные. На снимке отчетливо виден яркий шар, напоминающий дроны, используемые людьми, но инопланетяне опережают людей в развитии технологий.

 Юзеры активно обсуждают новость уфолога и уверены, что НЛО пристально следит за жизнью на Земле. На дефекты пленки при этом никто внимания не обращает.


Татьяна Преображенская
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