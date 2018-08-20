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| | Врачи предложили распознавать болезнь Паркинсона по глазам

Врачи предложили распознавать болезнь Паркинсона по глазам

Сегодня, 03:30

Органы зрения сигнализируют о развитии серьезного недуга. Такое заявление сделали южнокорейские врачи.

Болезнь Паркинсона можно распознавать по глазам, поскольку при ее появлении у человека отмирают мозговые клетки, вырабатывающие дофамин, способствующий управлению движениями. На начальной стадии заболевания сетчатка глаза становится тонкой. Ее уменьшение свидетельствует о развитии опасного недуга, который сейчас считается неизлечимым. Это открытие поможет врачам спасать пациентов от болезни Паркинсона. До нынешнего времени врачи диагностировали этот недуг только на той стадии, когда современная медицина становится бессильной. Своевременное выявление синдрома даст шанс приостановить его развитие.

Болезнь Паркинсона считается медленно прогрессирующим неврологическим заболеванием. Чаще всего им страдают пожилые люди. Причиной его развития считается гибель нейронов. При этом пациенты теряют возможность контролировать собственные движения. Одним из самых знаменитых личностей, страдающих этим недугом, являлся неоднократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Мохаммед Али.


Домбровский Сергей
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