Ученые: Существует возможность распознать рак за пять лет до диагноза

Огромное количество людей спасутся, если последуют рекомендациям сотрудников Медицинского центра Бет Израэль в США.

Распознать рак за пять лет до диагноза можно сдав анализ крови. Если врачи обнаружат в организме молекулы белка KIM-1, то это свидетельствует о предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Этот фермент появляется в крови человека за пять лет до установки диагноза рака почек. Биомаркер KIM-1 является единственным в своем роде, который способен спасти жизни множеству людей.

Сейчас несвоевременное обращение к медикам становится основной причиной гибели от рака. Существует возможность спастись от этого недуга. Для этого требуется регулярно сдавать кровь. Если врачи обнаружат KIM-1, то это является серьезным поводом задуматься о наличии или предрасположенности к развитию онкологического заболевания.

Врачи неоднократно говорили, что своевременно начатое лечение способно спасти человека от гибели. Раком почек, по статистике, страдают ежегодно 330 тысяч человек. На ранней стадии выявления заболевания выживаемость пациентов составляет 90%. В запущенных стадиях она в разы ниже.

Домбровский Сергей