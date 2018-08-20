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| | В Старой Руссе археологи нашли 200-летний колодец

В Старой Руссе археологи нашли 200-летний колодец

Сегодня, 06:20

Один из исследователей поведал об уникальном обнаружении в Новгородской области. Находка датируется XIX веком.

 

В Старой Руссе ученые проводили раскопки. Все происходило на набережной Рыбаков. Однако уникальную находку нашли не сразу. Шурфование, которое было найдено на глубине 4,5 метров, полностью совпадает с колодцем. Специалисты не учитывали, что 200-летний колодец находится именно в этом месте, поэтому находка считается случайной. Из-за того, что в данной местности прошел дождь, земля сошла и появился деревянный сруб. Благодаря ряду исследований специалисты пришли к выводу, что колодец был возведен в XIX веке. Павел Колосницын, один из археологов, сообщил, что из-за этой находки у ученых возникнут некоторые сложности, так как невозможно будет просмотреть некоторые культурные слои. Однако есть и другая сторона – раскоп станет намного крепче.

До этого информировалось, что не менее уникальная и интересная находка была обнаружена в Белоруссии. Ученые нашли пешку, которую создали еще во времена Средневековья.


Анна Котова
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