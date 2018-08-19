"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Дима Билан показал удручающее состояние искривлённого позвоночника В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак
| | Ученые: На Марсе обнаружили каменных существ

Ученые: На Марсе обнаружили каменных существ

Сегодня, 13:27

Спутники и марсоходы NASA очень часто фиксируют такие находки. Однако специалисты говорят, что это совсем не существа.

 

На протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира активно изучают Марс. Ученые NASA постоянно анализируют информацию, которую получают. Очень часто среди данных появляется доказательство, что на Красной планете существует жизнь. Однако эксперты отрицают такие заявления. Многие специалисты не могут успокоится из-за того, что на многих снимках есть каменные фигуры, напоминающие живых. Из последних исследований стало ясно, что на поверхности Марса все же может существовать жизнь, с которой ученые ни разу не сталкивались.

Предположительно существа скрываются от глаз человека. Ученые говорят, что этими живыми объектами могут быть существа, которым удалось пережить катастрофу, сделавшую Марс пустыней. Данных каменных существ можно часто увидеть на снимках NASA, где запечатлены районы планеты с относительными условиями для жизни. Однако сотрудники агентства считают такие утверждения неуместными.


Анна Котова
Новости по теме
Ученые: Инопланетяне Марса скрываются в глубоких подземельях
Ученые: Инопланетяне Марса скрываются в глубоких подземельях

Команда американских ученых выяснили, почему человечество до сих пор не видело живого гуманоида. Дело в том, что инопланетян ранее искали только на поверхности…

Жизнь на Марсе?: В NASA 50 лет назад уничтожили доказательства существования инопланетян
Жизнь на Марсе?: В NASA 50 лет назад уничтожили доказательства существования инопланетян

Новый доклад New Scientist предполагает, что аппарат Curiosity, возможно, не был первым ровером, чтобы найти доказательства жизни на Марсе. Сообщается, что 50…

Ученые: На Марсе было намного больше воды, чем считалось ранее
Ученые: На Марсе было намного больше воды, чем считалось ранее

 Эксперты исследовали поверхность Красной планеты, и нашли очень много следов, которые похожи на русла рек. Предположительно, на Марсе когда-то было много…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости