Ученые: На Марсе обнаружили каменных существ

Спутники и марсоходы NASA очень часто фиксируют такие находки. Однако специалисты говорят, что это совсем не существа.

На протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира активно изучают Марс. Ученые NASA постоянно анализируют информацию, которую получают. Очень часто среди данных появляется доказательство, что на Красной планете существует жизнь. Однако эксперты отрицают такие заявления. Многие специалисты не могут успокоится из-за того, что на многих снимках есть каменные фигуры, напоминающие живых. Из последних исследований стало ясно, что на поверхности Марса все же может существовать жизнь, с которой ученые ни разу не сталкивались.

Предположительно существа скрываются от глаз человека. Ученые говорят, что этими живыми объектами могут быть существа, которым удалось пережить катастрофу, сделавшую Марс пустыней. Данных каменных существ можно часто увидеть на снимках NASA, где запечатлены районы планеты с относительными условиями для жизни. Однако сотрудники агентства считают такие утверждения неуместными.

Анна Котова