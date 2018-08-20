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| | Эксперты развеяли мифы о вреде продуктов питания

Эксперты развеяли мифы о вреде продуктов питания

Сегодня, 07:20

Эксперты из США говорят, что отказ от продуктов питания, которые ранее считали вредными, не принесет пользу организму. Напротив, это отрицательно воздействует на здоровье.

 

Американские медики напоминают, полностью отказываться от хлеба нежелательно. Хотя желающие избавиться от лишней массы избегают этого продукта, как огня. Вместо полного отказа специалисты рекомендуют хлеб из муки грубого помола. В нем сохраняются витамины, минералы и клетчатка. Не употреблять замороженные продукты – значит вести себя наивно. Глупо полагать, что на прилавках магазинов товар лучшего качества, нежели в холодильниках. Полезнее применять шоковую технологию заморозки.

Многие в погоне за красивой фигурой не употребляют жирную пищу. Делать этого никоим образом не рекомендуется. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в маслах, рыбе, орехах, авокадо включают в свой состав полезные для организма человека кислоты: омега-3 и омега-6. Эти вещества снижают артериальное давление.

Прежде кофе считался опасным напитком, увеличивающим вероятность заболевания раком. Современные исследования доказали безосновательность этих предположений. Врачи говорят, что кофе повышает умственные способности людей. Две-три чашки этого напитка в день не принесут никакого вреда организму.


Домбровский Сергей
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