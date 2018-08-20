Капсулы бессмертия: Ученые нашли таблетки, продлевающие жизнь

Смешанные между собой два препарата эффективно убивают клетки старения.

Эксперты из Миннесоты провели исследования на мышах. Благодаря двум синолитикам ученым удалось уничтожить клетки, отвечающие за старение. О такой информации стало известно из научного журнала MedicalXpress.

Специалисты смешали два противоопухолевых препарата - dasatinibum и quercetinum. При комплексном употреблении препаратов уменьшается воспаление, вызванное выделениями цитокинов. Ученые провели эксперимент на мышах. Опыт поразил своими результатами – 65% грызунов преодолели преждевременную смерть.

Недавно американским ученым удалось найти фермент, меняющий процессы регенерации. В течение года эксперты проводили опыты на грызунах. Животным вводили инъекцию под названием pNaKtide. После введения препарата мыши начали медленнее стареть.