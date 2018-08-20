Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию Принцесса в заточении: СМИ узнали, как «томилась» Меркель, ожидая Путина со свадьбы У актрисы Веры Глаголевой в США родился внук В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря При невыясненных обстоятельствах скончался названный сын Майкла Джексона Танцы Путина в Австрии поставили в тупик мировую разведку Канье Уэст надел на свадьбу друга банные тапки маленького размера «Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами Дыру на весь мир засветила: Подписчики объяснили, почему у Бузовой нет шанса на личное счастье «Допостилась»: Седокова опоздала на самолет из-за Instagram
| | Капсулы бессмертия: Ученые нашли таблетки, продлевающие жизнь

Капсулы бессмертия: Ученые нашли таблетки, продлевающие жизнь

Сегодня, 07:40

Смешанные между собой два препарата эффективно убивают клетки старения.

 

Эксперты из Миннесоты провели исследования на мышах. Благодаря двум синолитикам ученым удалось уничтожить клетки, отвечающие за старение. О такой информации стало известно из научного журнала MedicalXpress.

Специалисты смешали два противоопухолевых препарата - dasatinibum и quercetinum. При комплексном употреблении препаратов уменьшается воспаление, вызванное выделениями цитокинов. Ученые провели эксперимент на мышах. Опыт поразил своими результатами – 65% грызунов преодолели преждевременную смерть.

Недавно американским ученым удалось найти фермент, меняющий процессы регенерации. В течение года эксперты проводили опыты на грызунах. Животным вводили инъекцию под названием pNaKtide. После введения препарата мыши начали медленнее стареть.


Новости по теме
Ученые раскрыли тайну «бессмертия» теломеразы
Ученые раскрыли тайну «бессмертия» теломеразы

Специалистам удалось раскрыть давнюю загадку – секретную особенность теломеразы. Ученым удалось выяснить, что благодаря неоднократному синтезу коротких…

Ученые нашли способ для остановки биологического старения
Ученые нашли способ для остановки биологического старения

С максимально высокой точностью ученым удалось определить устройство специфического фермента, который воссоздает защитные последовательности для ДНК.…

Ученые: Лекарство против рака продлит жизнь детей с преждевременным старением
Ученые: Лекарство против рака продлит жизнь детей с преждевременным старением

Прогерия представляет собой неизлечимое заболевание, провоцирующее ранее старение и раннюю смерть. Ученые заявляют, что экспериментальное лекарство против рака…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости