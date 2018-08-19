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| | Ученые назвали возраст, в котором люди наиболее привлекательны

Ученые назвали возраст, в котором люди наиболее привлекательны

Сегодня, 22:40

Специалисты говорят, что пик популярности женщин приходится на 18 лет, а со временем начинает снижаться. Что касается мужчин, они больше внимания привлекают к 50 годам.

 

Американские ученые назвали возраст, в котором люди становятся наиболее привлекательными для противоположного пола. В исследовании принимали участия примерно 200 тысяч человек. Исследования показали, что в соцсетях люди намного охотнее отвечают на сообщения от более симпатичного партнера. Женщины намного чаще обращают внимание на интеллект и образование, а мужчины остерегаются умных партнерш. Оказалось, что более популярными девушки становятся в 18 лет, а потом с годами привлекательность идет на убыль. Мужчины в свою очередь более популярны к 50 годам.

По этому поводу высказалась психолог Мишель Драун. Он заявила, что не согласна с данным исследованием. По ее мнению, мужчина заинтересуется умной женщиной, которая разговаривает на нескольких языках, цитирует строчки из любимого произведения мужчины или которая занимается разработкой нового лекарства.


Анна Котова
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