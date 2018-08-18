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| | Ученые нашли новое средство от старости

Ученые нашли новое средство от старости

Вчера, 22:58

Трансплантация небольшого количества старых клеток в ткани молодых грызунов вызывали последующую смерть здоровых тканей.

 

Далее в организме начинался процесс старения и снижалась продолжительность жизни. Диета с большим содержанием жиров лишь отрицательно влияла на ткани после таких пересадок. То есть, организм начинал стареть из-за нарушения активности иммуннитета, работа которого обусловливалась генетикой и окружающей средой.

Ученые считают, что смесь сенолитиков: флаваноида кварцетина и дазанитиба - позитивно воздействовало на ликвидацию «старческих» клеток и снижению воспаления. Это уменьшало риск ранней смерти подопытных мышей на 65%. При этом мыши, которым проводили трансплантацию старых клеток, лечение сенолитиками помогало выжить на 65% больше, чем не испытанным терапией грызунам.


Никита Готский
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