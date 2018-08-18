Диетологи: Отказ от макарон и прочих углеводов может быть опасен для здоровья

Врачи описали, какие именно риски появляются при безуглеводной или низкоуглеводной диете.

Десяток лет назад модные журналы советовали для резкого снижения веса садиться на безуглеводную диету, так как именно углеводы якобы являются причиной полноты. Сейчас, после серии проведенных исследований, диетологи бьют тревогу: отказ от макарон и прочих углеводов может быть опасен для здоровья.

Были изучены показатели здоровья более чем 15 тыс. добровольцев в возрасте от 45 до 64 лет. Оказывается, как слишком низкое (менее 40%), так и слишком высокое (более 70%) потребление углеводов влияет на продолжительность жизни. В среднем, на два года сокращается жизнь тех людей, в чьём рационе недостаточное количество углеводов. Оптимальным уровнем углеводов в рационе считается 50-55%.

Кроме того, ученые выяснили, что люди предпочитающие потреблять пищу богатую жирами животного происхождения, подвергают свое здоровье большему вреду, чем приверженцы пищи с растительными жирами.