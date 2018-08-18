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| | Математики рассказали о правильном способе изоляции от заразных людей

Математики рассказали о правильном способе изоляции от заразных людей

Сегодня, 21:54

Ученые из Канады спроецировали модель распространения инфекции, в которой содержится менее опасный патоген. Впервые исследователи учли, что человек может искусственно ограничить себя от взаимодействия с уже инфицированным окружением.

 

Выяснилось, что эффективность поражения более опасной болезнью зависит от асимметрии изоляции от заразных людей здорового индивида. Чаще всего подобное ограничение уменьшает риск заражения и развития эпидемии, но иногда случается так, что опасность инфицирования наоборот, возрастает. Для этого необходимы определенные условия.

Математики рассказали, что для характеристики степени опасности той или иной заразы внутри популяции эксперты используют математические модели, которые основаны на решении системы дифференциальных и интегральных уравнений. Каждый человек в этой модели представлен в трех состояниях: еще не заболел, болеет, вылечился. Ученые объяснили, что заразным человек становится в момент накопления в организме определенного количества патогенов, которое может расти при размножении микробов или паразитарных организмов в теле человека, а также при передаче их другим уже болеющим представителем homo sapiens. Эксперты также учитывают скорость адаптации индивида к патогену – моменту, когда человек становится невосприимчив к заразе. Не оставляют без внимания и адаптацию сами микробов к лекарствам и иммунной системе человека. Благодаря этим моделям ученые могут оценить опасность каждого патогена и выяснить, какой из них наиболее смертоносный. Однако ни одна из этих систем не учитывает искусственную изоляцию человека от зараженных собратьев.

В большинстве случаев, заражение происходит менее интенсивно, если люди ограничивают общение с больными индивидами. Как правило, люди сильнее берегутся от более опасных вирусов, чем от патогенов с меньшей разрушительной силой. И часто этот способ эффективен, но иногда может происходить непредвиденное. Случается, что заражение менее вредоносным вирусом увеличивает риск заражения и более опасной инфекцией. И при некоторой асимметрии адаптивного поведения опасный вирус распространяется еще быстрее. Ученые намерены в будущем разработать эффективный метод противодействия вспышкам инфекции.


Дарья Светозарова
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