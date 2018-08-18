Ученые: Мужчины оперативнее распознают движение, чем женщины

В среднем дамы смотрят на линии на 23-78% дольше, прежде чем твердо заявить, что они перемещаются.

Научные сотрудники Университета Вашингтона попытались понять, имеется ли связь в обработке визуальных сведений мужчинами и женщинами и какие механизмы нейробиологии лежат в ее основе. Задача основывалась на опыте, ранее проведенным в рамках иного эксперимент. Респондентам показывали решетку с несколькими двигавшимися полосками, когда ученые включали ее. От людей требовалось поймать момент старта перемещения, нажав на соответствующую кнопку.

Результат показал, что мужчины заметно отличаются от женщин по скорости реакции во время восприятия движений. При незначительной контрастности демонстрируемых линий уровень восприятие у девушек был на 23% выше, а с высокой контрастностью на 75% выше.

Еще одно исследование ученых показало, что мужчины и женщины одинаково воспринимают неправду. Их также просто обхитрить, к примеру, с помощью СМИ, но ложь надо сделать завлекающей и невероятно правдивой.

Никита Готский