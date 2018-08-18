"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Логово жуликов: Автолюбитель рассказал о новых аферах на трассе М-4 «Дон» Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде
| | Ученые: Мужчины оперативнее распознают движение, чем женщины

Ученые: Мужчины оперативнее распознают движение, чем женщины

Сегодня, 19:46

В среднем дамы смотрят на линии на 23-78% дольше, прежде чем твердо заявить, что они перемещаются.

 

Научные сотрудники Университета Вашингтона попытались понять, имеется ли связь в обработке визуальных сведений мужчинами и женщинами и какие механизмы нейробиологии лежат в ее основе. Задача основывалась на опыте, ранее проведенным в рамках иного эксперимент. Респондентам показывали решетку с несколькими двигавшимися полосками, когда ученые включали ее. От людей требовалось поймать момент старта перемещения, нажав на соответствующую кнопку.

Результат показал, что мужчины заметно отличаются от женщин по скорости реакции во время восприятия движений. При незначительной контрастности демонстрируемых линий уровень восприятие у девушек был на 23% выше, а с высокой контрастностью на 75% выше.

Еще одно исследование ученых показало, что мужчины и женщины одинаково воспринимают неправду. Их также просто обхитрить, к примеру, с помощью СМИ, но ложь надо сделать завлекающей и невероятно правдивой.


Никита Готский
Новости по теме
Исследователи обнаружили еще одно отличие между мужчинами и женщинами
Исследователи обнаружили еще одно отличие между мужчинами и женщинами

 Дамы могут в значительной мере хуже реагировать на движения и более медленнее их распознавать, нежели представители сильного пола.

Ученые: Мужчины тяжелее переносят боль
Ученые: Мужчины тяжелее переносят боль

Представители сильного пола сложнее переносят вирусные заболевания, чем женщины, о чем свидетельствует опыт американских ученых. Экспериментом занимались…

Ученые оправдали мужчин, которые врут о количестве сексуальных партнеров
Ученые оправдали мужчин, которые врут о количестве сексуальных партнеров

Британские ученые заступились за мужчин, которые врут о большом количестве интимных отношений с женщинами, и даже оправдали их. Об этом говорят зарубежные СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости