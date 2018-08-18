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| | Медики связали вещество ДДТ с развитием аутизма у детей

Медики связали вещество ДДТ с развитием аутизма у детей

Сегодня, 19:29

Опасный препарат попадает из организма матери через кровь в развивающийся плод, а его содержание в плаценте может превышать значения в крови роженицы.

 

Ученые считают, что между аутизмом и запрещенным инсектицидом имеется связь. Прежде вещество применяли в борьбе с вредными насекомыми, но позже запретили из-за отравляющих элементов, так как оно скапливается в тканях животных и людей, а разлагается десятки лет.

Медики изучили анализ крови женщин на ранних стадиях беременности, сравнив их с показателями матерей, у которых появились на свет дети с отклонениями. Также ученые отдельно проанализировали сведения женщин и детей без отклонений.

Итоги их работы показали, что вероятность рождения детей с аутизмом в два раза больше у женщин с содержанием в крови ДДТ больше, нежели у изученных. В целом вероятность появления отклонений при влиянии больших объемом опасного препарата увеличивалось на треть.


Никита Готский
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