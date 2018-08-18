Исследование: Доминирующие мужчины быстрее принимают нужные решения

После проведения серии поведенческих опытов стало известно, что предрасположенность к оперативному реагированию служит своеобразным биомаркером доминирования.

Сотрудники политехнической школы Лозанны посчитали, что предрасположенность к доминированию может оказать воздействие на процедуру принятия решения. Для проверки этой версии они провели ряд исследований, пригласив 240 студентов-парней, расположенность к умению доминировать которых они оценили с помощью опроса.

Проведя эксперимент с изображениями различных фотографий, демонстрирующих эмоции, выяснилось, что студенты, оказавшиеся в группе с высоким уровнем доминирования, в среднем быстрее принимали решение и радовали профессоров хорошей скоростью. Другой опыт с использованием электроэнцефалографии дал возможность ученым зафиксировать повышенную амплитуду активности мозга респондентов с высоким показателем предрасположенности к доминированию. Также немалая активность в группе доминантов просматривалась в поясной передней коре, отвечающей зав принятие решений.

Ранее ученые выяснили, что доминирование у обезьян позитивно влияло на их здоровье. Низкоранговые приматы, попадавшие под агрессию самцов, воздействовала на экспрессию их генов, пусть и в меньшей мере. Зоологи считают, что нехватка позитивных социальных взаимодействий так же важна, как им социальный статус у животных.

Никита Готский