Ночные подъемы в туалет свидетельствуют об опасных недугах

Естественная потребность, возникающая ночью, не просто вызывает раздражение и прерывает сон, но и серьезно вредит здоровью. Врачи советуют ответственно подойти к этой проблеме и отправиться на исследование, дабы определить точную причину ночного «беспокойства».

Согласно статистическим данным, один из трех человек, старше 30 лет, просыпается ночью из-за желания сходить в туалет, при этом их число увеличивается в два раза, когда они перешагивают отметку в 65 лет.

Подобное состояние в медицине называют никтурия и для него характерно желание справить естественную потребность несколько раз за ночь. Оно чревато негативными последствиями, в том числе повышением риска развития диабета, сердечных заболеваний, ослабления иммунной системы, и даже возникновением некоторых видов рака. Кроме того, никтурия способна плохо отразиться на психологическом состоянии личности, спровоцировав депрессию и психоз.

По словам профессора урологии, людям, заметившим у себя схожие симптомы, не стоит откладывать поход к врачу, списав все на старение, поскольку прерванный ночной сон грозит физиологическими и психологическими расстройствами.

Данный недуг способен испортить отношения в семье с друзьями, так как недостаток сна делает человек агрессивным, а также разрушить карьеру. Никтурия может привести к ухудшению памяти и неспособности концентрироваться и запоминать необходимую информацию.

Пойда Анна