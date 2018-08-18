Древнейший жук-опылитель возрастом 100 млн лет найден в янтаре

Древние саговниковидные нуждались в услугах этого насекомого, и новая находка фиксирует впервые данный союз.

Научные сотрудники Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили на границе с Мьянмой древнейшего жука-опылителя, который сохранился в янтаре. Его длина – всего пару милллиметров, насекомое обладает длинными мандибулами, являющимися традиционными для саговников-опылителей. Обнаруженный экспонат отнесли к группе Boganiidae, а найденное возле него растение китайские специалисты охарактеризовали как древний саговник: янтарь спустя миллионы лет сохранил их в непосредственном контакте с того времени, когда Землей правили динозавры и до их гибели оставалось более сотни миллионов лет.

Саговники, он же цикадные, являются одними из самых древних голосеменных растений, появившихся на планете до цветковых. Шире они были представлены в мезозое. Предполагается, что они стали первыми растениями, привлекавших опылителей, но прямых доказательств такого сотрудничества ученые до этого момента не находили.

Ранее в Крыму нашли останки древнего кита, пролежавшие в земле десять миллионов лет. Кости могут принадлежать цетоторию: предку нынешних усатых китов, который плавал в Сарматском море, на месте современного Керченского полуострова.

Никита Готский