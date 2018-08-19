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| | Ученого из Италии похищали гуманоиды

Ученого из Италии похищали гуманоиды

Сегодня, 05:20

Уфолог в знак подтверждения своего рассказа предоставил снимки гуманоидов.

 

Итальянский эксперт в сфере уфологии сообщил, что однажды его похитили инопланетные существа. Также ученый опубликовал фотографию с похитителями.

Маурицио Кавалло – 63-летний уфолог. Ранее мужчина работал в одном из университетов Италии. Ученый заявил, что в 1981 году его похитили чужеземцы. Однако Кавалло не был ограничен в свободе, гуманоиды показали ему множество интересных открытий. По окончанию странствования уфолога вернули обратно на место существования.

 

После близкого знакомства с инопланетными существами, эксперт написал книгу. В произведении Кавалло детально описал пришельцев и их космический аппарат. В знак доказательства ученый опубликовал несколько снимков гуманоидов.


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