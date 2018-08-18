Ученые: Предсказуемость помогает детям учиться лучше

Новые слова быстрее запоминаются ребенком, если называть их в одном и том же порядке.

Педагоги и родители уже долго спорят о том, какая стратегия обучения является наиболее эффективной, но не могут прийти к единому мнению. Свои сторонники есть у метода, при котором запоминать новые слова предлагают при помощи показа карточек с ними вразброс, но существуют поклонники и противоположного метода, когда слова и предметы, соответствующие им, показываются ребенку в одной и той же последовательности. Благодаря недавнему исследованию, ученые смогли экспериментальным методом доказать, что предсказуемость помогает детям учиться лучше.

В эксперименте принимали участи 107 детей в возрасте двух лет. Участников разделили на две группы, в одной из которых было 50 участников, а во второй – 57. При использовании двух разных подходов к обучению детям нужно было выучить четыре выдуманных слова: bosa, tulver, sarn и pisk, значение которых соответствовало определенной необычной игрушке. В итоге, дети которым слова и игрушки показывали последовательно, запомнили на 13% больше сочетаний.

Исходя из полученных результатов, эксперты собираются в дальнейшем проверить эффективность последовательной стратегии обучения.