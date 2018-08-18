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| | Исследование: Люди более честны при использовании иностранного языка

Исследование: Люди более честны при использовании иностранного языка

Сегодня, 15:14

Очередное лингвистическое исследование проводили научные сотрудники Чикагского университета и Университета Бен-Гуриона.

 

Американские и израильские ученые стали авторами материала по теме когнитивной науки, проливающей свет на значение языка в импульсе лжи. Специалисты уверены, что люди могут быть более честными, когда разговаривают не на родном, а на иностранном языке.

В ходе эксперимента носителям английского, испанского, корейского языков и иврита предложили сыграть в игру в кости, в которой им платили в соответствии с числами, о которых они сообщали авторам исследования. Выяснилось, если люди использовали в беседе иностранный язык, то они в меньшей мере обманывали собеседников, чем разговаривавшие на родном наречии.

«Когда люди могут выиграть в чем-то, не боясь быть пойманными, они инстинктивно могут лгать, но при этом они могут воздержаться от обмана, если обладают временем, дабы обдумать свои действия. Все это чато встречается в повседневных ситуациях, когда можно сказать неправду о возрасте ребенка для получения более дешевого билета в транспорте и тому подобное», - говорят исследователи.

Работая с респондентами из Испании, США, Израиля и Голландии, ученые случайно распределили их для игры на родном и иностранных языках. Они получали плату в соответствии с числами, о которых они говорили, а так как результат видели сначала они одни, то у них возникало желание обмануть, дабы получить еще большую прибыль. Исследователям удалось выяснить, что участники часто намерено увеличивали числа, если разговаривали на родном языке, а находясь в иноязычном окружении, люди с большей вероятностью сопротивлялись искушению солгать.


Никита Готский
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