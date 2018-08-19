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| | Искоренить онкологию возможно: Ученые научились замедлять клетки головного мозга

Искоренить онкологию возможно: Ученые научились замедлять клетки головного мозга

Сегодня, 07:40

Еще немного и страшное понятие «рак» раз и навсегда исчезнет с лица Земли.

 

Биологи создали спецвещество под названием KHS101. Механизм действия построен на воздействие развития клеточных глиобластомов. Ученые провели исследования, давшие хороший результат. Изначально эксперты не надеялись на какие-либо успехи.

Неоднократные эксперименты помогли разработать вещество, замедляющее рост опухоли головного мозга. Препарат основан на поврежденных михотондриях. Биологи были крайне удивлены результатом. Максимум, на что надеялись специалисты – замедление роста онкологических клеток. Однако все зашло куда дальше, клетки не только затормаживались в росте, но и погибали. Для большей уверенности эксперты провели эксперименты на грызунах. В итоге результаты оказались аналогичны первым исследованиям.


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