Искоренить онкологию возможно: Ученые научились замедлять клетки головного мозга

Еще немного и страшное понятие «рак» раз и навсегда исчезнет с лица Земли.

Биологи создали спецвещество под названием KHS101. Механизм действия построен на воздействие развития клеточных глиобластомов. Ученые провели исследования, давшие хороший результат. Изначально эксперты не надеялись на какие-либо успехи.

Неоднократные эксперименты помогли разработать вещество, замедляющее рост опухоли головного мозга. Препарат основан на поврежденных михотондриях. Биологи были крайне удивлены результатом. Максимум, на что надеялись специалисты – замедление роста онкологических клеток. Однако все зашло куда дальше, клетки не только затормаживались в росте, но и погибали. Для большей уверенности эксперты провели эксперименты на грызунах. В итоге результаты оказались аналогичны первым исследованиям.