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| | Ученые обнаружили самый подробный геном пшеницы

Ученые обнаружили самый подробный геном пшеницы

Сегодня, 05:40

Данный продукт является вторым по емкости производства сельскохозяйственной культурой после кукурузы, в 2016 году люди вырастили 823 миллиона тонн.

 

Группа ученых из 20 стран представила в результате кропотливой работы самый подробный геном пшеницы сорта Chinese Spring. Они смогли добиться наиболее полного и качественного прочтения генома пшеницы на текущий момент с данными о местоположении на хромосомах и 4,7 миллиона маркеров ДНК.

Высчитанный геном поможет исследователям установить его признаки, к примеру, устойчивость к засухе или урожайность, а также быстрее обзавестись новыми сортами. Далее с помощью генома ученые хотят изучать эволюцию пшеницы и изменение некоторых частей е генома во времени. Полученная информация поможет ученым улучшить его качество и секвенировать геном иных сортов.

Через почти 30 лет человечеству понадобиться намного больше пшеницы, в связи с чем уже сейчас нужно уметь эффективно противодействовать вредителям, повышать устойчивость к засухе и урожаю.

Ранее сообщалось, что крымские исследователи пообещали высокую урожайность пшеницы, несмотря на жару и засуху. Поможет им новая технология: выведение устойчивых к засухе эфирномасличных растений при добавлении осмотических элементов, в результате чего будут получены нужные образцы.


Никита Готский
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