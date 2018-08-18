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| | Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак

Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак

Сегодня, 13:37

Недавнее исследование показало, что в законсервированным овощах и фруктах, а также упакованных продуктах содержатся опасные для здоровья элементы.

 

В более 70% изученных видов детского питания имеется большой уровень тяжелых металлов: кадмия, свинца и неорганического мышьяка. Проанализировав 50 брендов, ученые выяснили, что 15 продуктов пищи для детей являют собой потенциальный риск для самочувствия ребенка, регулярно потребляющего не менее одной порции в день.

Исследователи изучили завтрак с курицей и рисом, красную фасоль, «Гербер с курицей и рисом», завтрак с индейкой и рисом, тушеное мясо с овощами, консервированные груши, ежевику, морковь, горошек, сладкий картофель и многое другое. Большая часть продуктов обладали отметкой «органические», но это не значило, что они являются безопасными и пригодными к употреблению. Имеющиеся в них тяжелые металлы обладали долгосрочным эффектом, это приводило к серьезным болезням в виде рака и ухудшения умственных способностей, не считая потенциальных побочных эффектов.


Никита Готский
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