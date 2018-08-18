"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина
| | Инопланетяне Млечного Пути ждут контакта с землянами - эксперты

Инопланетяне Млечного Пути ждут контакта с землянами - эксперты

Сегодня, 13:08

Во Млечном Пути существует огромное количество планет, схожих с Землей. Это является заявлением доктора Сийи Ксу из Обсерватории Джемини на Гавайях. Возможно, на них обитают представители других цивилизаций - инопланетяне

Если планета, похожая на Землю, вращается по орбите своей звезды таким образом, что там нет ни сильной жары, ни холода, то, вполне вероятно, что там может быть жизнь. Для скорейшего сеанса связи с пришельцами эксперты начали искать похожие небесные тела.
Подобная информация была подана после долговременного исследования того, как создаются другие системы в космосе. Ученые рассматривали подобное на примере перегоревших звезд, одной из которых может оказаться наше Солнце через 5 миллиардов лет. Контакт пришельцев с землянами является целью, которую ученым следует достичь. Остается только ожидать результатов.


Новости по теме
Учёные: Инопланетяне не могут связаться из-за отсталых технологий человечества
Учёные: Инопланетяне не могут связаться из-за отсталых технологий человечества

Эксперты утверждают, что инопланетяне давно пытаются связаться с человечеством. Но люди не слышат их из-за современных технологий.

Экзопланеты, которые были открыты Kepler, могут оказаться
Экзопланеты, которые были открыты Kepler, могут оказаться "шумом"

 Kepler был выпущен в открытый космос в 2009 году. С того времени он сообщил о более 3700 экзопланетах, которые подтверждались, как планеты, потенциально…

Мы не одиноки во Вселенной: Ученые рассказали, на какой планете еще существует жизнь
Мы не одиноки во Вселенной: Ученые рассказали, на какой планете еще существует жизнь

Оказывается, за пределами Солнечной системы существует группа планет, которые могут оказаться домом для живых существ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости