Инопланетяне Млечного Пути ждут контакта с землянами - эксперты

Во Млечном Пути существует огромное количество планет, схожих с Землей. Это является заявлением доктора Сийи Ксу из Обсерватории Джемини на Гавайях. Возможно, на них обитают представители других цивилизаций - инопланетяне

Если планета, похожая на Землю, вращается по орбите своей звезды таким образом, что там нет ни сильной жары, ни холода, то, вполне вероятно, что там может быть жизнь. Для скорейшего сеанса связи с пришельцами эксперты начали искать похожие небесные тела.

Подобная информация была подана после долговременного исследования того, как создаются другие системы в космосе. Ученые рассматривали подобное на примере перегоревших звезд, одной из которых может оказаться наше Солнце через 5 миллиардов лет. Контакт пришельцев с землянами является целью, которую ученым следует достичь. Остается только ожидать результатов.