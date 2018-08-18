Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу

Человек со здоровым зрением обычно узнаёт известных ему людей по лицу. Результаты исследований в научно-исследовательском институте Мессерли показали, что свиньи тоже на это способны.

В предыдущих исследованиях учёные выяснили способность свиней различать лица и затылки людей. Животные смело рассматривают людей, ведь им ясно, что на них не обращают внимания. Сообразительные свиньи осознают различия между губами и глазами разных людей, что подтверждают исследования. Как отмечают специалисты, животное может принимать различные решения, понимая, что за человек находится рядом с ним. Учёные показывали двум группам свиней лица и затылки людей, после чего ставили для каждой группы конкретную задачу. Отмечалась высокая обучаемость животных и важность для них визуального восприятия. В процессе эксперимента черты некоторых лиц изменялись, при этом свиньи продолжали легко находить знакомые изображения.