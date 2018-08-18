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| | На экзопланете обнаружили железное небо

На экзопланете обнаружили железное небо

Вчера, 23:30

Эксперты предположили существование невидимой жизни на газовом гиганте.

 

Учёные нашли за пределами Солнечной системы экзопланету с огромным количеством железа. Газового гиганта прозвали KELT-9b. Экзопланета раскаленная до высокой температуры умеет расплавлять металлы.

Газовый гигант расположен от Земли на 620 световых лет. Температура на поверхности водородной планеты сравнима с Солнцем – около 4300-6000 градусов по Цельсию. KELT-9b вращается вокруг звезды HD 195689 за 36 часов. Испаряя металлы, газовый гигант переполнен железом и титаном.

Специалисты думают, что на экзопланете есть жизнь. Хоть атмосфера переполнена количеством железа, ученые уверенны, на KELT-9b проживают невидимые существа. Обитатели газового гиганта – сгустки энергии. Невидимые существа не зависят от пищи, воздуха, температуры.


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