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| | Лишний вес грозит смертью – Ученые

Лишний вес грозит смертью – Ученые

Сегодня, 09:47

Теперь любители вредной пищи могут не просто заработать диабет и проблемы с сердцем, но и запросто отправиться в мир иной. Свои доводы по этому поводу ученые опубликовали в специализированном журнале.

 

Научные сотрудники одного из знаменитейших в США Йельского университета заявили об истинной опасности ожирения. Это заболевание уже стало эпидемией, и если она распространится еще сильнее, то количество страдающих от целого комплекса болезней людей возрастет прямо пропорционально.

Руководитель исследований Харлан Крумхольц пояснил, что из-за избыточного веса повышается нагрузка на скелет, но это меньшее из зол. Гораздо опаснее нарушения метаболизма и последующий за ними сахарный диабет. Недавно стало известно, что лишний вес во многих случаях грозит смертью. К примеру, он может спровоцировать рецидив рака груди у женщин. Также коварство ожирения проявляется в том, что у тучных людей быстрее стареет мозг. Недавно ирландские ученые даже доказали, что «пивной животик» вызывает деменцию более, чем в половине случаев.

Крумхольц добавил, что если раньше были сомнения в связи ожирения и болезней сердечно-сосудистой системы, то теперь их почти не осталось. А все благодаря двум миллионам китайцев, которые согласились добровольно поучаствовать в исследованиях. Выяснилось, что каждые три килограмма лишнего веса повышают давление примерно на один миллиметр ртутного столба, что и повышает риск развития гипертонии. Результаты наблюдений показали, что тучные люди имеют давление выше на 11-25 миллиметров, чем их более стройные ровесники.


Дарья Светозарова
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