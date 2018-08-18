Ученые обнаружили существование другой Вселенной

Ученым удалось обнаружить реликтовые радиоволновые «шрамы», подтверждающие испарение черных дыр в другом макрокосмосе.

Группа экспертов доказала, что где-то есть другая Вселенная. Главой исследования выступил физик и математик Роджер Пенроуз. Эксперты нашли в световом космическом эхе непонятные завихрения. Такие аномалии могут подтвердить существование сингулярной Вселенной, которая дает начало следующей Вселенной.

Опираясь на теорию можно понять, что известная обществу Вселенная образовалась благодаря существованию предыдущей Вселенной.

Пенроуза сообщил, что комическое пространство постоянно расширяется благодаря электромагнитным излучениям. Далее происходит сингулярность, которая дает начало следующей Вселенной.

Ученым удалось доказать, что космические завихрения получились из-за неоднородной среды и гравитационных волн.