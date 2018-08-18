"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине
| | Ученые обнаружили существование другой Вселенной

Ученые обнаружили существование другой Вселенной

Сегодня, 09:39

Ученым удалось обнаружить реликтовые радиоволновые «шрамы», подтверждающие испарение черных дыр в другом макрокосмосе.

 

Группа экспертов доказала, что где-то есть другая Вселенная. Главой исследования выступил физик и математик Роджер Пенроуз. Эксперты нашли в световом космическом эхе непонятные завихрения. Такие аномалии могут подтвердить существование сингулярной Вселенной, которая дает начало следующей Вселенной.

Опираясь на теорию можно понять, что известная обществу Вселенная образовалась благодаря существованию предыдущей Вселенной.
Пенроуза сообщил, что комическое пространство постоянно расширяется благодаря электромагнитным излучениям. Далее происходит сингулярность, которая дает начало следующей Вселенной.

Ученым удалось доказать, что космические завихрения получились из-за неоднородной среды и гравитационных волн.


Новости по теме
Стивен Хокинг рассказал о начале зарождения Вселенной
Стивен Хокинг рассказал о начале зарождения Вселенной

Известный британский физик Стивен Хокинг в эфире программы StarTalk ответил на вопросы о мироздании, в том числе о том, что существовало до Большого взрыва, и…

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться
Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться

Уже в течение столетия астрономы фиксируют постоянное расширение Вселенной. Однако до сих пор им не удается понять, почему расширение происходит ускоренными…

Ученые доказали расширение Вселенной
Ученые доказали расширение Вселенной

Физикам из университета Мэриленда удалось смоделировать инфляционные расширение Вселенной благодаря бозе-кондесатам атомов натрия-23, охлажденным до…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости