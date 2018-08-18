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| | Ученые: Занятия сексом 2-4 раза в неделю спасают от рака

Ученые: Занятия сексом 2-4 раза в неделю спасают от рака

Сегодня, 09:37

К такому выводу пришли ученые из сычуаньского университета в Китае после проведения масштабного исследования. Они также уточнили, что люди с большим количеством сексуальных партнеров находятся в группе риска.

 

В рамках исследования специалисты проанализировали данные 55 490 мужчин, дабы определить оптимальную сексуальную нагрузку, которая не только сократит риск развития рака предстательной железы, но и поможет избежать проблем, неотъемлемо возникающих при увеличении числа потенциальных партнеров. Согласно полученным результатам, оптимальной сексуальной нагрузкой является трех- или четырехразовый интимный контакт в неделю.

Кроме того, в группу риска также попадают люди, впервые вступившие в интимные отношения в юном возрасте. Ученые полагают, что чрезмерная сексуальная активность свидетельствует о повышенном уровне половых гормонов, который, в свою очередь, чреват негативными последствиями в виде увеличения вероятности получения рака.


Пойда Анна
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