Ученые выяснили, что внимательность у мужчин выше, чем у женщин

Представители сильного пола видят начало движения объектов быстрее женщин.

В опыте участвовали 263 человека. В ходе исследования стало известно, что мужчины реагируют на движения предметов быстрей женщин. О такой информации известно из издания Current Biology.

Нейробиологи провели эксперимент по работе мозга. Эксперты пытались выяснить, как быстро мозг реагирует на информацию внешней среды.

Добровольцам нужно было смотреть на решетку с контрастными полосками. В какой-то момент полосы начинали двигаться. Суть опыта заключалась в том, чтобы мужчины и женщины зафиксировали начало движения.

Выяснилось, что представители слабого пола фиксировали движение на 25-75% позже мужчин. Международная группа ученых считает, что такое явление вполне возможно. На данный момент эксперты намерены более детально изучить активность коры больших полушарий.