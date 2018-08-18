Ученые выяснили, что внимательность у мужчин выше, чем у женщин

Представители сильного пола видят начало движения объектов быстрее женщин.
В опыте участвовали 263 человека. В ходе исследования стало известно, что мужчины реагируют на движения предметов быстрей женщин. О такой информации известно из издания Current Biology.
Нейробиологи провели эксперимент по работе мозга. Эксперты пытались выяснить, как быстро мозг реагирует на информацию внешней среды.
Добровольцам нужно было смотреть на решетку с контрастными полосками. В какой-то момент полосы начинали двигаться. Суть опыта заключалась в том, чтобы мужчины и женщины зафиксировали начало движения.
Выяснилось, что представители слабого пола фиксировали движение на 25-75% позже мужчин. Международная группа ученых считает, что такое явление вполне возможно. На данный момент эксперты намерены более детально изучить активность коры больших полушарий.