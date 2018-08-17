Ученые рассказали, отчего конец света, связанный с Нибиру, невозможен

Все чаще стали появляться данные о том, что планета Х уже вплотную подлетела к Земле и вскоре сокрушит ее.

Самое последнее известие касательно конца света из-за нашествия Нибиру говорило о ее столкновении с Землей 16 августа, но никакие космические объекты в это время не приблизились к Голубой планете. Научные сотрудники МГУ заявили, что все эти оповещения о конце света являются ложными гипотезами, не подкрепленными ни астрономически, ни математически. Если бы Нибиру существовала, то ее обязательно заметили бы мощнейшие телескопы еще издалека на расстоянии миллионов километров. При этом ученые говорят, что нельзя гарантировать появление через определенное время некоего небольшого астероида, который может упасть на Землю.

Уфологи по-прежнему верят в существование планеты Х и доказывают, что ее столкновение с Землей пройдет в сентябре этого года. При этом приближение грозного Апокалипсиса не станет означать скорый конец света, а нарушит обычный ход вещей на Земле и спровоцирует сильнейшие землетрясения.

Никита Готский