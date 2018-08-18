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| | Кардиологи разработали для всех самый здоровый тип питания

Кардиологи разработали для всех самый здоровый тип питания

Сегодня, 07:20

Результаты исследования показали, чем нужно питаться, чтобы не стать жертвой ранней смерти.

 

Проводили опыт специалисты из президентской комиссии Американской ассоциации сердца. Выяснилось, что если заменить сливочное масло или другие насыщенные жиры на растительные, то сердечно-сосудистые заболевания снижаются на 30%. Ученые уверены, что в скором времени люди больше не будут употреблять статины.

Новое исследование показало, что насыщенные жиры наносят вред организму, а растительные же наоборот, позволяют продлить жизнь.
Стоит отметить, что насыщенные жиры присутствуют в молочной продукции, в мясе (свинина, говядина), в кокосовом и пальмовом масле. Ученые заявили, что на сегодняшний день крайне много таких жиров в рационе людей.

Эксперты советуют потреблять растительные жиры или же полиненасыщенные или мононенасыщенные жиры. В эту категорию входит: оливковое масло, ореховые масла, рыбий жир, свиное сало, а также льняное и подсолнечное масло.


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