Астрономы нашли раскаленную планету с небом из железа

Газовый гигант в связи с близостью к звезде-основательнице имеет «раскаленную» температуру, позволяющей испарять металл.

Планета KELT-9b находится на расстоянии 620 световых лет от Земли, ее температура составляет 4,3 тысячи градусов Цельсия. Свой оборот вокруг родительской звезды она делает за 36 часов, что объясняется небольшой дистанцией друг от друга. Атмосфера объекта складывается из водорода.

Астрономы утверждают, экстремальная температура дает возможность е только испарять металлы, но и препятствовать их конденсации. KELT-9b не обладает металлическими облаками, хотя его атмосфера заполнена ионовым парами и атомами титана и железа.

Ранее сообщалось, что ученые открыли планету, которая способна вскипятить металл из-за своей атмосферы. Она расположена в 900 световых годах от Земли, верхняя часть атмосферы объекта нагревается до 2500 градусов Цельсия: порога, когда железо находится не в твердой, а в газовой форме.

Прежде астрономы доказали, что на сверхгорячих экзопланетах вода может испаряться днем, а в ночное время суток снова появляться в виде осадок. Жидкость "пропадает", когда планета поворачивается к родительской звезде, но вновь приходится ночью. Это говорит о том, что темная часть объекта содержит больше воды.

Никита Готский