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| | Ученые: На смартфонах находится больше бактерий, нежели на унитазе

Ученые: На смартфонах находится больше бактерий, нежели на унитазе

Сегодня, 05:20

Британские специалисты провели специальное исследование, в ходе которого обнаружился данный фактор.

 

Изучив поверхность смартфонов и опросив их владельцев, выяснилось, что люди часто не чистили салфетками свои мобильные гаджеты и не протирали их дезинфицирующими препаратами. Лишь каждый двадцатый житель Объединенного королевства следит за внешним видом своего смартфона, но чистит его не более двух раз в четыре недели.

Самые опасные в мобильных аппаратах клавиши «Назад», «Домой» и кнопки блокировки дисплея, а также экран. На их поверхности сосредоточено больше микробов, нежели на сиденье унитаза.

Прежде стало известно о создании фирмой Light смартфона с девятью камерами. Пока производитель может похвалиться только аппаратом с пятью камерами с внедренными 16 объективами. Чудо-гаджет с девятью камерами компания покажет в конце нынешнего года.


Никита Готский
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