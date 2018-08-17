Ученые заселят Луну китайскими гусеницами и растениями

Китайские специалисты совершат первую биологическую миссию на спутнике земного шара.

В Пекине заявили, что в скором времени проведут эксперимент с живыми насекомыми и растениями. Опыт назвали «Лунная мини-биосфера». Биологическое исследование внедрили в миссию «Чанъэ-4». Ученые намерены скинуть на поверхность Луны яйца шелкопряда и растения семейства капустных. Эксперимент собираются провести в конце нынешнего года.

Китайские специалисты запустили в космос спутник-ретранслятор «Цюэцяо», который создали именно для «Чанъэ-4». Полет был совершен в мае 2018 года. Впервые в истории на территорию Луны доставят биоматериал с яйцами шелкопряда и капустным арабидопсисом. Насекомых и растения поселят в специализированных мини-оранжереях. За ростом и развитием эксперты намерены наблюдать с помощью видеокамер, установленных около объектов.

Эксперт биологических наук Маргарита Левинских отмечает, что вряд ли эксперимент будет удачный, так как на Луне нет никакой атмосферы и зафиксированы резкие скачки температуры.