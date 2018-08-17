Марсоход NASA нашел на Марсе «обломок корабля пришельцев»

Странный объект, запечатленный аппаратом Curiosity, привлек внимание ученых и уфологов. Исследователи внеземных цивилизаций пришли к выводу, что это очередной след инопланетян на Красной планете.

Марсоход NASA Curiosity уже не первый год исследует Красную планету. Снимки поверхности Марса, сделанные аппаратом, находятся в распоряжении ученых, но регулярно попадают в Сеть. Один из них недавно привлек внимание уфологов. Исследователи внеземных цивилизаций утверждают, что Curiosity удалось запечатлеть «обломок корабля пришельцев». Необычность объекта признают и ученые NASA. Они назвали его «инородным», но утверждать его происхождение не спешат: специалисты должны сначала подробно изучить его, затем они могут сказать, что же на самом деле нашел Curiosity. Уфологи уверены, что в этом нет необходимости и странный объект является очередным «следом» инопланетян на Марсе. Но при этом они считают, что NASA снова попытается скрыть правду от человечества.

Ряд экспертов уже изучили странный объект. Они считают, что он имеет внеземное происхождение, но лишь потому, что является фрагментом краски, отколовшейся от каркаса самого марсохода.

Виктория Озерова