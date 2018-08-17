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| | NASA показало невероятный снимок магнитного поля Солнца

NASA показало невероятный снимок магнитного поля Солнца

Сегодня, 20:17

В центральной части светила заметна яркая область, хорошо показывающая концентрацию линий поля.

 

Астрономы с применением компьютерного моделирования смогли получить магнитное поле Солнца. Итоги их работы получились очень впечатляющими. Ученые уверяют, что магнетизм регулирует динамическую активность возле поверхности светила. Влияют на поле не только центральные колебания, но и те, которые находятся в правом краю звезды.

Пять дней назад NASA отправило очередную миссию, которая обязана существенно изменить представление землян о Солнце. Зонд пройдет через атмосферу светила на дистанции 6,2 километров, он преодолеет радиацию и огромную температуру. Полученные фотографии поле будут отправлены на Землю.


Никита Готский
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